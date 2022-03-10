Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина

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Фото: depositphotos/tbtb
Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
По данным надзорного ведомства, социальная сеть ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей.
"Роскомнадзор требует от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения", – говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что такие действия руководства соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Ранее платформа TikTok объявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с российским законом о фейках. Там уточнили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. TikTok будет давать оценку меняющимся обстоятельствам в РФ, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
TikTok ограничил деятельность в России после принятия закона о фейках
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