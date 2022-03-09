Минцифры призвало установить "Яндекс.Браузер" для доступа к сайтам и онлайн-сервисам

09 марта, 20:57
Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ порекомендовало россиянам установить "Яндекс.Браузер" для доступа к необходимым веб-сайтам, порталу госуслуг и другим онлайн-сервисам.
"Рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например, у "Яндекс.Браузера" или "Атома", – цитирует ТАСС сообщение Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что некоторые сайты могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность интернет-ресурсов.
Накануне Минцифры РФ сообщило об отражении атаки на сайты ряда госорганов. В ходе нее хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.
До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти, где подчеркнул необходимость определение в каждом регионе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.
В аппарате Чернышенко сообщили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. Там добавили, что свои публичные "облака" для максимального быстрого переезда готовы предоставить "Яндекс", "Ростелеком" и VK. Также госорганам предложено завести аккаунты в таких социальных сетях, как "ВКонтакте" и Telegram.
В Минцифры РФ сообщили о непрерывных хакерских атаках на российские интернет-ресурсы
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