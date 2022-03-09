Минцифры России сообщило об отражении атаки на сайты ряда госорганов

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в данной атаке хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.

В ведомстве подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности. Скомпрометировать данные сайтов напрямую сложно, в связи с этим хакеры атакуют ресурсы через сторонние сервисы и получают доступ для демонстрации некорректного контента. После взлома виджета хакеры смогли опубликовать на страницах сайтов некорректный контент. Инцидент удалось быстро локализовать.

Ранее хакеры атаковали сайт министерства культуры России. Нападения замедлили работу сервера.

Ранее сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.