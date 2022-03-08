Сайт Минкультуры РФ подвергся DDoS-атакам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Хакеры атаковали сайт министерства культуры России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Минкультуры.

Нападения замедлили работу сервера.

"В настоящее время проводятся технические работы по восстановлению штатного функционирования ресурса", – добавили в Минкультуры.

Ранее сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.