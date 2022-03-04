В России ограничен доступ к соцсети Twitter

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Доступ к социальной сети Twitter ограничен на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

В базе указано, что доступ к платформе ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В данном документе регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.

Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook на территории России. В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что решение обусловлено случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети.

Вечером пятницы, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Минимальное наказание по новой статье представляет собой штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года.