Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть Минобороны название на картах

04 марта, 22:27
Фото: скриншот с карт Apple
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Apple с требованием изменить название здания Минобороны РФ в приложении Apple Maps. Об этом сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что министерство обороны России на картах американской корпорации переименовали в "министерство фашизма Российской Федерации".
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Apple нарушает положения закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В документе указано, что таким образом компания выражает "явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в России".
По информации ведомства, в России название Минобороны отображается верно, однако в других странах изменение на корректное произведено не было.
Ранее Роскомнадзор принял решение заблокировать социальную сеть Facebook на территории России. В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что решение обусловлено случаями дискриминации ряда российских СМИ со стороны соцсети.
Вечером пятницы, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ. Минимальное наказание по новой статье представляет собой штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере дохода за период от 1 до 1,5 года.
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