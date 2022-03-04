Мизулина позитивно оценила решение Google по контекстной рекламе

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Фото: depositphotos/wolterke
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что отказ Google от контекстной рекламы в России является выбором в пользу безопасности российских пользователей. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Эта позиция говорит о том, что требования российского государства, Роскомнадзора были услышаны", – заявила Мизулина.
Руководитель организации добавила, что рассчитывает на аналогичные действия других интернет-площадок, которые сторонние лица используют ради информационных атак и провокаций в адрес РФ.
3 марта Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно прекратить распространять на территории России ложные сведения политического характера о специальной военной операции на Украине.
В своем ответном заявлении американская компания указала, что приостанавливает работу сервиса Google Ads в России "ввиду чрезвычайных обстоятельств".
Вечером 4 марта Совет Федерации одобрил закон о введении уголовного наказания за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, а также призывы к участию в незаконных акциях. Документ был одобрен единогласно.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ГД сообщили о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ
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