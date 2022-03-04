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Эксперт оценил вероятность блокировки YouTube и Instagram для россиян

Жизнь без сторис: могут ли в РФ перестать работать YouTube и Instagram
технологииэксклюзив

Фото: depositphotos/Marianarbh1

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 допустил вероятность ухода YouTube, Facebook и Instagram из России.

Ранее российские пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети. У большинства из них возникла проблема с доступом к сайту. Также некоторые юзеры столкнулись с некорректной работой приложения и сложностями при попытке пройти авторизацию. В конце февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook.

"Сложно оценить вероятность ухода YouTube, Facebook, Instagram, объективных данных нет. Но риск ухода из России, безусловно, имеется", – говорит Ульянов.

Не факт, что будет совсем невозможно использовать сервисы на территории России. То есть это будет возможно через различные инструменты обхода блокировок. Но в любом случае аудитория сервисов снизится и интерес к ним также упадет.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

По словам эксперта, от таких блокировок могут пострадать не только пользователи, но и сами компании. "Для компании уход с рынка – это прежде всего отказ от инструментов монетизации, которые она получает. В конце концов сервис работает не только ради удовольствия пользователей, но и для того, чтобы компания зарабатывала деньги", – объясняет Ульянов.

Чтобы не потерять данные в случае блокировки, эксперт советует хранить информацию на компьютере, а не в облачных хранилищах. "Полезно иметь какую-то резервную копию у себя на компьютере. В случае необходимости можно будет из локальной копии, то есть из тех файлов, которые на компьютере, сделать какие-то посты, публикации, фотографии, видео залить", – уточнил специалист.

Я бы не стал делать каких-то резких движений и кардинально все менять. Если сервис пока работает и устраивает, наверное, есть смысл пока продолжать пользоваться им. Осваивать параллельные площадки – неизвестно какая она, понравится или не понравится. Чтобы присмотреться, наверное, можно зарегистрироваться, посмотреть, как там.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Ранее российские пользователи также сообщили о перебоях в работе Instagram. Большинство из них столкнулись с проблемой некорректной работы приложения. Кроме того, сходные трудности возникли и у аудитории TikTok. Сбои фиксировались в столице, Санкт-Петербурге и других российских городах.

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