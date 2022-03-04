Российские пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе соцсети

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Фото: depositphotos/rafapress
Пользователи Facebook из России сообщают о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
К 01:18 по московскому времени было зафиксировано 416 жалоб. Большинство пользователей – 60% – сообщили о проблемах с доступом к веб-сайту, еще 24% испытали сложности в работе с приложением, 16% рассказали, что не могут авторизоваться.
Ранее пользователи из России сообщали о сбоях в работе Instagram, Facebook и TikTok. Так, 83% пользователей Instagram жаловались на работу приложения, 10% – профиля и 7% – веб-сайта. На неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
1 марта Роскомнадзор сообщил о восстановлении замедления трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за ложной информации о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР. В ведомстве напомнили, что с 10 марта 2021 года РКН замедлял работу соцсети на мобильных и стационарных устройствах на территории России за неудаление материалов, публикация которых запрещена в России.
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