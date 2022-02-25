Эксперт по безопасности рассказал, грозят ли россиянам атаки хакеров

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 предположил, что объявленная хакерской группой Anonymous кибервойна вряд ли затронет обычных граждан.

Ранее российскому правительству была объявлена кибервойна со стороны группы компьютерных взломщиков Anonymous. Об этом говорится в заявлении участников коллектива в их Twitter. Также они взяли на себя ответственность за проведение хакерской атаки на сайт российского телеканала RT.

По словам Власова, хакеры вряд ли начнут с атаки соцсетей. "Я думаю, что пока опасности нет, чтобы такая серьезная группировка начала с соцсетей частных пользователей. Если дело и дойдет до них, то позднее", – говорит специалист.





Александр Власов эксперт по информационной безопасности Скорее всего, обычных пользователей это мало коснется. Если атаки будут, если это, конечно, не сказки и не пиар этой группы, то они начнутся на ресурсы госорганов и крупных корпораций, чтобы свалить их информационную систему и сайты.

Однако специалист советует гражданам все же не терять бдительности и регулярно менять пароли, чтобы снизить риск любых кибератак. Важно, чтобы в них было много символов, это повысит надежность, добавляет Власов.

"Война не война, а пароли надо менять постоянно. Обычно в крупных корпоративных сетях просят менять пароли каждый месяц. Но я думаю, если обычным гражданам менять их раз в полгода, то все будет хорошо и нормально", – заключил эксперт.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков предупредил, что хакеры научились создавать поддельные точки сетей Wi-Fi. Таким образом им открывается доступ к трафику для сбора паролей от почты, учетных записей и других сетевых ресурсов, а также данных о платежных картах.