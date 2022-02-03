Эксперты рассказали, стоит ли заклеивать камеру ноутбука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Британские эксперты в области цифровой безопасности объяснили, почему может быть уместно заклеивание глазка камеры на смартфонах и ноутбуках. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты рассказали, что некоторые вредоносные приложения действительно могут управлять устройством без ведома владельца.

"Есть большое количество вредоносных программ, которые вы сами заносите на свои электронные устройства – например, когда заходите на опасные сайты или скачиваете подозрительные приложения. Оказавшись в памяти, это ПО атакует коды управления видеокамерой", – объясняют эксперты.

Отключенная пользователем камера может работать из-за некоторых видов вирусов.

Хакеры чаще всего выбирают своей мишенью устаревшие устройства и взломанные приложения, а также мультимедийные мессенджеры. Для защиты от атак следует регулярно обновлять программное обеспечение устройства и установленные на нем программы.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков ранее рассказал, что хакеры научились создавать поддельные точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных.