ФБР предупредило о рисках кибератак на Олимпиаде в Пекине

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ФБР предупредило о возможных кибератаках в период проведения Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В уведомлении ведомства указано, что соответствующий риск сохраняется и на Паралимпиаде.

"...киберпреступники могут задействовать широкий спектр киберактивностей для срыва этих мероприятий", – указано в сообщении.

Эксперты допускают, что злоумышленники будут распространять вредоносное программное обеспечение, а также применять фишинг и иные популярные хакерские методы. Олимпийцам и персоналу рекомендовано не пользоваться личными смартфонами в период ОИ.

Власти США ранее поприветствовали арест в России хакеров из группировки REvil. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель американской администрации.