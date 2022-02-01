ФБР предупредило о рисках кибератак на Олимпиаде в Пекине

01 февраля, 22:55
Фото: ТАСС/Артем Иванов
ФБР предупредило о возможных кибератаках в период проведения Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В уведомлении ведомства указано, что соответствующий риск сохраняется и на Паралимпиаде.
"...киберпреступники могут задействовать широкий спектр киберактивностей для срыва этих мероприятий", – указано в сообщении.
Эксперты допускают, что злоумышленники будут распространять вредоносное программное обеспечение, а также применять фишинг и иные популярные хакерские методы. Олимпийцам и персоналу рекомендовано не пользоваться личными смартфонами в период ОИ.
Власти США ранее поприветствовали арест в России хакеров из группировки REvil. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель американской администрации.
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