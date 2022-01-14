ФСБ задержала группу хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег

16:28
Фото: ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ после обращения из США задержали группу хакеров, которые рассылали вирусы с целью вымогательства денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Служба безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД РФ в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской, Липецкой областях пресекли деятельность членов организованного преступного сообщества.
В ФСБ подчеркнули, что мероприятия по розыску преступников начались после обращения компетентных органов США, сообщивших о главаре преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний путем внедрения вредоносного ПО, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.
Ранее сообщалось, что ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Координацию осуществляла прокуратура Москвы.
Всего был задержан 21 участник преступной группы. Все они специализировались на организации незаконного пребывания мигрантов на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.
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