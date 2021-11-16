ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Координацию осуществляла прокуратура Москвы.

Всего был задержан 21 участник преступной группы. Все они специализировались на организации незаконного пребывания мигрантов на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

По информации следствия, участники группировки за деньги помогали иностранцам изготавливать фальшивые документы, например заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми, имеющими российское гражданство, что позволяло в дальнейшем легализовать их пребывание на территории РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Были задержаны пять человек, все они являются жителями КЧР.

