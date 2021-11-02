У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать отпечатки пальцев

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
МВД разработало законопроект, согласно которому у прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопическую информацию. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация ... 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу", – говорится в документе.
Кроме этого, согласно законопроекту, отпечатки пальцев могут начать собирать у приобретающих гражданство РФ иностранцев, а также у тех, кто планирует провести в стране более 90 дней, при этом цель прибытия не связана с трудом.
Важно, что законопроект предусматривает исключения для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью.
По его мнению, данные меры ужесточат контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
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