В Госдуме оценили предложение о геномной регистрации трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Геномная регистрация трудовых мигрантов является правильной и необходимой мерой, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет News.ru.
Он подчеркнул, что преступники не имеют национальности и статуса, однако данная мера сделает более удобным проведение профилактических мероприятий.
К тому же, отметил Шеремет, она особенно необходима из-за пандемии и мировой обстановки.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью.
По его мнению, данные меры ужесточат контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер проникновению на российский рынок труда криминальных элементов.
Нелегальных мигрантов будут высылать из России
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