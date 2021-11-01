В Госдуме оценили предложение о геномной регистрации трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Геномная регистрация трудовых мигрантов является правильной и необходимой мерой, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет News.ru.

Он подчеркнул, что преступники не имеют национальности и статуса, однако данная мера сделает более удобным проведение профилактических мероприятий.

К тому же, отметил Шеремет, она особенно необходима из-за пандемии и мировой обстановки.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. В новом нормативном акте глава СК предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью.

По его мнению, данные меры ужесточат контроль над миграционными процессами. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер проникновению на российский рынок труда криминальных элементов.

