В России стартовала пилотная программа о ввозе трудовых мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Документ опубликован на портале правовой информации.

Программа предполагает ввоз 10 тысяч мигрантов, привитых от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" на территории Узбекистана.

В постановлении отмечается, что в проекте участвуют Минстрой, Минздрав, Минтруда, Минобрнауки и другие ведомства.

Ранее сообщалось, что свыше 1 миллиона иностранных граждан, оставшихся на территории РФ в период пандемии, встали на миграционный учет. Всего, по данным МВД, в настоящее время в России находятся семь миллионов иностранных граждан, причем количество нелегальных мигрантов является незначительным.