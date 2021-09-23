В России разрабатывают новый закон в сфере миграции – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России разрабатывается новый закон о миграции, который кардинально поменяет действующие в этой сфере правила. Об этом сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
"Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. <...> По планам этот закон должен вступить в силу в 2024 году", – приводит его слова РИА Новости.
Адзинов уточнил, что документ затрагивает вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев в России. Так, например, останется всего два вида въезда – визовый и безвизовый, а пакет документов, которые сейчас оформляют иностранные граждане, заменят одним, единым документом. Кроме того, предполагается уточнить правила оказания мигрантам медицинской помощи в рамках ОМС.
Ранее стало известно, что с 29 декабря текущего года МВД РФ начнет выдавать трудовым мигрантам единый документ с электронным носителем.
Получить соответствующую пластиковую карту смогут иностранцы, прошедшие процедуру дактилоскопии и фотографирования. При этом, согласно более ранней информации, для оформления документа требовалось также обязательное медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний.
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