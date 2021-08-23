МВД РФ призвало иностранцев урегулировать правовой статус до 30 сентября

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В МВД РФ напомнили, что 1 октября заканчивается действие указа президента о запрете на выдворение иностранцев за нарушение миграционного законодательства. В связи с этим иностранных граждан призвали урегулировать свой правовой статус до 30 сентября 2021 года.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в Российской Федерации, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения", – сообщается на сайте ведомства.

Для предотвращения образования очередей в МВД рекомендовали иностранцам обращаться в миграционные центры и территориальные органы МВД заранее, а также выбирать время после полудня, когда нагрузка на них меньше.

В соответствии с указом президента № 364 от 15 марта 2020 года, в связи с пандемией коронавируса срок временного пребывания иностранцев был продлен до 30 сентября. Документом вводился запрет на принудительное выдворение иностранных граждан с последующим запретом на въезд в РФ, сокращение срока их временного пребывания, а также на принятие решений о нежелательности их пребывания в России.

Ранее стало известно, что для пребывания в России мигранты должны будут получить единый документ с электронным носителем.

Получить такой документ иностранные граждане смогут только после прохождения дактилоскопии и медицинского освидетельствования, подтверждающего отсутствие наркомании и инфекционных заболеваний, а также уплаты госпошлины и оформления личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

