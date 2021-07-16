Российский паспорт будет оформляться за пять дней с 1 июля 2022 года

Фото: Агентство «Москва»/Ведяшкин Сергей

Кабмин РФ в несколько раз сократил срок, в течение которого будут оформляться российские паспорта. Об этом сообщается на сайте правительства.

С 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней, независимо от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания.

Сейчас паспорта оформляют 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

Кроме того, правительство продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет. Он будет продлен до 90 дней.

Сегодня, если гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему нужно сразу же поменять паспорт, поскольку документ автоматически становится недействительным. На время оформления нового документа, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности.

Ранее Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам – финалистам "Россия – страна возможностей". Срок исполнения – 1 сентября текущего года.