Путин поручил упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранцам-финалистам "Россия – страна возможностей". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства – финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия – страна возможностей", при необходимости подготовить и представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты", – говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 сентября текущего года.
Ранее замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал значительное сокращение количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
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