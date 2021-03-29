В РФ создадут единую базу цифровых профилей пребывающих в стране иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их цифровые профили, сообщает ТАСС. Благодаря этому мигранты смогут получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

В цифровом профиле будет храниться информация о правовом статусе иностранного гражданина, приехавшего в Россию, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

Иностранцы с помощью цифрового профиля смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами.

Работы по созданию информационной структуры предусмотрены планом мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Концепции государственной миграционной политики. Над созданием структуры работают Минцифры совместно с МВД.

В начале января замначальника управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД России Павел Дутов говорил, что уже через год планируется представить для рассмотрения в Госдуме законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России.

По его словам, в 2021 году заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе таким образом можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленных в полицию для получение патентов.

Ранее сообщалось, что студенты из 25 стран, рекомендованных Роспотребнадзором как страны с благоприятной эпидемической обстановкой, смогут вернуться в Россию для продолжения обучения.

16 марта 2021 года появилось распоряжение, согласно которому иностранные студенты, аспиранты и ординаторы получат возможность продолжить свое обучение в России.

Для осуществления такой возможности всем желающим студентам необходимо уведомить университет о дате въезда не менее чем за 10 дней. После этого им на почту придет вся необходимая информация.