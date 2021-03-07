Вузам РФ разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в предстоящем учебном году дистанционно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В пресс-службе кабмина уточнили, что подобный формат сессии возможен через Единую биометрическую систему (ЕБС).

"Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году", – уточнили в правительстве.

Согласно официальному документу, принимать решение о применении дистанционной аттестации смогут сами высшие учебные заведения. Кроме того, потребуется согласие самого студента.

Для участия в сессии при помощи биометрии учащимся потребуется регистрация, а непосредственно перед экзаменом им нужно будет произнести перед камерой случайную цифровую последовательность. При подтверждении личности студент будет допущен до экзамена.

В феврале стало известно, что высшие учебные заведения РФ получили право самостоятельно определять формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 году. Об этом сообщили в Минобрнауки.

