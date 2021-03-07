Вузам РФ разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в предстоящем учебном году дистанционно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
В пресс-службе кабмина уточнили, что подобный формат сессии возможен через Единую биометрическую систему (ЕБС).
"Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году", – уточнили в правительстве.
Согласно официальному документу, принимать решение о применении дистанционной аттестации смогут сами высшие учебные заведения. Кроме того, потребуется согласие самого студента.
Для участия в сессии при помощи биометрии учащимся потребуется регистрация, а непосредственно перед экзаменом им нужно будет произнести перед камерой случайную цифровую последовательность. При подтверждении личности студент будет допущен до экзамена.
В феврале стало известно, что высшие учебные заведения РФ получили право самостоятельно определять формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 году. Об этом сообщили в Минобрнауки.
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