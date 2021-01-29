Врач рассказала о мерах профилактики в вузах после выхода на очное обучение

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Гришкин
Врач-терапевт Надежда Чернышова призвала студентов и сотрудников вузов не ходить на очные занятия с признаками простуды. По мнению Чернышовой, важнейшим компонентом в профилактике коронавируса является социальная ответственность каждого человека и внимание к своему здоровью.
Студенты российских вузов могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с Роспотребнадзором. Соответствующее распоряжение дал глава Минобрнауки Валерий Фальков. С целью профилактики распространения коронавируса в вузах необходимо будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию. У входящих в здание будут измерять температуру. Также на входе, в столовых и санузлах разместят антисептики, а во время перерывов аудитории будут проветривать.
Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что во избежание вспышки коронавируса студенты и сотрудники вузов должны более внимательно относиться к своему здоровью. "Важнейший компонент – социальная ответственность каждого человека. Человек не может отличить, он просто простудился, у него обычный вирус, который бывает из года в год, или это коронавирус. По первым признакам болезни нельзя поставить диагноз", – отметила Чернышова.
Чернышова напомнила, что, несмотря на послабление ограничений, необходимо продолжать соблюдать дистанцию в вузах и носить медицинские маски. "Маску менять желательно каждые два часа. Это важный момент, потому что, если человек ходит в одной и той же маске, он не защищен к концу рабочего/учебного дня. Маска становится влажной и пропускает вирусные частицы", – подчеркнула врач.
Также Чернышова порекомендовала студентам протирать антисептиком не только руки, но и парты при смене аудитории.
Тетради, пеналы и ручки, по мнению специалиста, протирать необязательно. "По возможности учебные принадлежности другим людям не передавать. То, что брал из рук других людей, можно протереть", – сообщила Чернышова.
Терапевт подчеркнула, что правила профилактики коронавируса для вузов, школ и других учреждений являются универсальными и основаны на здравом смысле. Ведь заболеть могут все: и взрослый, и подросток, и ребенок. В случае любых признаков простуды или недомогания Чернышова рекомендует покинуть помещение и обратиться к врачу.
Ранее стало известно, что с 8 февраля МГУ возвращает очные занятия для студентов с соблюдением эпидемиологических требований. Уточняется, что преподаватели старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, допускаются к занятиям после согласования. Массовые мероприятия с участием студентов из разных групп исключаются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: