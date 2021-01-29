Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подведомственные Минобрнауки вузы могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков.
При этом он порекомендовал учесть эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом в каждом регионе отдельно.
"Приказываю руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ", – говорится в приказе, который вступает в силу 7 февраля 2021 года.
Уточняется, что остальным вузам также стоит возобновлять очные занятия, обращая внимание на ситуацию с коронавирусом.
Ранее стало известно, что МГУ с 8 февраля возвращает очные занятия для студентов. При этом учащимся и преподавателям предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования.
МГУ с 8 февраля возобновляет очные занятия
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