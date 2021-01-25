В Минобрнауки предложили разрешить студентам выбирать формат обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков считает, что студентам нужно разрешить самостоятельно выбирать формат обучения. Об этом он сообщил в рамках встречи с участниками конкурса "Студент года".

"У студента должна быть возможность самостоятельного выбора. Понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, он должен пойти по одному или другому пути", – сказал Фальков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не менее 60% выпускников школ РФ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах.

Глава государства подчеркнул, что государство намерено продолжать увеличивать число бюджетных мест в вузах. Он заметил, что число выпускников школ возрастет благодаря тем позитивным результатам, которые дала программа поддержки семьи, рождаемости и демографического развития.