Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в российских вузах в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее 60% выпускников школ РФ смогут в следующем учебном году попасть на бюджетные места в вузах. Об этом сообщил Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами вузов.

"Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест, и преимущественно их получат в регионах России", – заявил президент России. По словам главы государства, на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников школ страны.

Владимир Путин подчеркнул, что государство намерено продолжать увеличивать число бюджетных мест в вузах. Он заметил, что число выпускников школ возрастет "благодаря тем позитивным результатам, которые дала программа поддержки семьи, рождаемости и демографического развития".

Российский лидер считает, что доступность высшего образования является значимым вопросом при развитии общества и страны. Владимир Путин сказал студентам, что в конце 2020 года в Государственную думу был внесен законопроект о значительном расширении автономии вузов в формировании образовательных программ, благодаря чему студенты смогут получить несколько квалификаций. Кроме того, после второго курса можно будет сменить профиль учебы.

Положения вступят в силу не позднее лета 2021 года, уточнил он.

Ранее говорилось, что вузы РФ могут вернуться к очному формату обучения в ближайшее время. Эпидемиологическая ситуация в стране может этому способствовать.