В Госдуме предложили отменить обязательный ОГЭ

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Законопроект об отмене обязательного ОГЭ готовят в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, документ с соответствующим предложением будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте–апреле 2021 года.

По словам зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, в перспективе ОГЭ может быть отменен полностью.

"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе", – сообщил Зайцев.

Подобное решение позволит в будущем отменить ЕГЭ, заверил Зайцев. По мнению спикера, оба экзамена не оценивают реальные знания. Вместо этого решающую роль в успешной сдаче играют навыки, полученные в процессе подготовки к тестированию.

Депутат отметил, что в данный момент в России не представлено альтернатив экзамену ОГЭ. Для их разработки следует использовать зарубежный опыт, уверен Зайцев.

В Минпросвещении не согласились с подобной инициативой. Там отметили, что формат ОГЭ дает возможность качественно и объективно определять уровень знаний каждого участника экзамена.

В Рособрнадзоре также подчеркнули, что не видят необходимости в отмене ОГЭ.

"Опыт их (экзаменов. – Прим. Ред.) проведения показывает, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны", – заявили в ведомстве.

Ранее был назван перечень обязательных предметов ЕГЭ в 2021 году. В нем произошли некоторые изменения. В частности, из списка был исключен иностранный язык.

В текущем году Единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.