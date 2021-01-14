В Госдуме предложили отменить обязательный ОГЭ

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Законопроект об отмене обязательного ОГЭ готовят в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, документ с соответствующим предложением будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте–апреле 2021 года.
По словам зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева, в перспективе ОГЭ может быть отменен полностью.
"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние учебные заведения на конкурсной основе", – сообщил Зайцев.
Подобное решение позволит в будущем отменить ЕГЭ, заверил Зайцев. По мнению спикера, оба экзамена не оценивают реальные знания. Вместо этого решающую роль в успешной сдаче играют навыки, полученные в процессе подготовки к тестированию.
Депутат отметил, что в данный момент в России не представлено альтернатив экзамену ОГЭ. Для их разработки следует использовать зарубежный опыт, уверен Зайцев.
В Минпросвещении не согласились с подобной инициативой. Там отметили, что формат ОГЭ дает возможность качественно и объективно определять уровень знаний каждого участника экзамена.
В Рособрнадзоре также подчеркнули, что не видят необходимости в отмене ОГЭ.
"Опыт их (экзаменов. – Прим. Ред.) проведения показывает, что ОГЭ отражает реальные знания детей, его результаты объективны", – заявили в ведомстве.
Ранее был назван перечень обязательных предметов ЕГЭ в 2021 году. В нем произошли некоторые изменения. В частности, из списка был исключен иностранный язык.
В текущем году Единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.
ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля
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