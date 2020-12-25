ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля

15:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Единый государственный экзамен будет проходить в 2021 году с 31 мая по 2 июля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, добавив, что сдача досрочного ЕГЭ будет отменена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", – рассказал Кравцов.
По его словам, выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.
"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен – это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ", – сказал он.
Кравцов отметил, что государственная итоговая аттестация по этим предметам пройдет с 24 по 28 мая 2021 года.
Также глава Минпросвещения рассказал, что ЕГЭ по математике базового уровня в будущем году не будут проводить.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о запуске "Навигатора ГИА" для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Он подчеркнул, что опубликованные в навигаторе материалы будут полезны при работе в классе, а также во время дистанционной и самостоятельной подготовки.
До этого Музаев отмечал, что число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Он подчеркивал, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору.
Отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом не обсуждается. Руководитель Рособрнадзора отмечал, что сроки и формат проведения экзамена объявят до конца этого года.
В Минпросвещения рассказали, как будет проходить ЕГЭ и ОГЭ
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