Рособрнадзор не планирует делать ЕГЭ необязательным для получения аттестата в 2021 году

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируется делать необязательным для получения аттестата в текущем учебном году. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
"Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось. В случае необходимости решения по изменениям правил проведения ГИА будут приниматься ближе к датам проведения экзаменов", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее от Национального родительского комитета было выдвинуто предложение отменить обязательную сдачу государственных экзаменов в 2021 году. Однако в Минпросвещения заявили, что отмена ЕГЭ на фоне ситуации с коронавирусом не обсуждается.
20 ноября в ведомстве подтвердили, что изменятся сроки написания итогового сочинения в 11-х классах. Изначально мероприятие планировалось на 2 декабря, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации оно состоится не ранее 5 апреля 2021 года.
Итоговое сочинение для 11-х классов перенесли до весны
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