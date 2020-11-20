Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов 2 декабря 2020 года будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", – говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что данное решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения. Также его одобрили на заседании Оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В пресс-службе добавили, что итоговое собеседование 9-х классов пройдет, как и планировалось, 10 февраля. При необходимости оно пройдет в режиме онлайн.



Ранее сообщалось, что результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) могут быть подведены к 16 декабря. Всероссийские проверочные работы, согласно действующему регламенту, не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проводят на региональном или школьном уровне.

