Итоги Всероссийских проверочных работ планируют подвести к середине декабря

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Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) могут быть подведены к 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Рособрнадзора.

"В связи с тем, что часть школьников были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения, не все смогли в отведенное время написать ВПР. Поэтому итоги проверочных работ будут подведены позднее", – объяснили в ведомстве.

Всероссийские проверочные работы, согласно действующему регламенту, не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проводят на региональном или школьном уровне.

ВПР рассматривается как способ формирования актуальных программ развития школьного образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране. Кроме того, могут быть предложены изменения в методике преподавания.

В сентябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что результаты Всероссийских проверочных работ не должны учитываться при выставлении итоговых оценок за четверть или триместр. Он также отметил, что не рекомендуется на основе контрольной принимать решение о переводе детей в следующие классы.

