Массовых мероприятий в российских школах не будет до 2021 года – Минпросвещения

15:13
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Массовые мероприятия в школах страны не будут проводить до 1 января следующего года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
"До первого января не будет массовых мероприятий", – сообщил Кравцов.
Ранее сообщалось, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября.
"Там, где примут решение живые линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним", – говорил Кравцов.
Известно, что занятия в школах РФ начнутся с 1 сентября в очной форме. Проводить уроки будут с учетом требований санитарной безопасности, разработанных Роспотребнадзором.
При этом школьных линеек в Москве проводить не будут.
"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.
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