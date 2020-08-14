Массовых мероприятий в российских школах не будет до 2021 года – Минпросвещения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Массовые мероприятия в школах страны не будут проводить до 1 января следующего года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"До первого января не будет массовых мероприятий", – сообщил Кравцов.

Ранее сообщалось, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября.

"Там, где примут решение живые линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним", – говорил Кравцов.

Известно, что занятия в школах РФ начнутся с 1 сентября в очной форме. Проводить уроки будут с учетом требований санитарной безопасности, разработанных Роспотребнадзором.

При этом школьных линеек в Москве проводить не будут.

"Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.