Всероссийские проверочные работы не отменят осенью – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских школах не будут осенью отменять Всероссийские проверочные работы, они нужны для выявления объективных пробелов в знаниях учащихся, сообщил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, это будет диагностическая работа.

Семченко добавил, что из образовательного процесса нельзя убирать более или менее объективную систему оценивания.

"Если уберем более-менее объективную систему оценивания, то многие ориентиры в системе образования потеряем. Хотя, действительно, к результатам ВПР есть много вопросов, в том числе и у нас. И полностью объективной эту процедуру назвать нельзя", – рассказал Семченко.

Глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что учебный год начнется в этом году 1 сентября по плану. Планируется, что дети пойдут в школу как обычно. По его словам, на фоне ситуации с коронавирусом меры по эпидемиологической защите в образовательных учреждениях усилят. Кравцов отметил, что сейчас такая работа продолжается в регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее пояснила, что будут рассматриваться разные рекомендации о том, как организовать учебу в обычном формате. Возможно, будет ограничено общение детей на переменах.

