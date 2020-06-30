В Минпросвещения назвали дату начала учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учебный год начнется в этом году 1 сентября по плану. Планируется, что дети пойдут в школу как обычно, рассказал глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя – они тоже хотят увидеть своих учеников", – объяснил Кравцов.

Как отметил министр просвещения Российской Федерации, на фоне ситуации с коронавирусом меры по эпидемиологической защите в образовательных учреждения усилят. По словам Кравцова, сейчас такая работа продолжается в регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее пояснила, что будут рассматриваться разные рекомендации о том, как организовать учебу в обычном формате. Возможно, будет ограничено общение детей на переменах.

Ко всему прочему, в Минпросвещения до этого планировали начать новый учебный год осенью.