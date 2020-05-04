Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это занятия в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и оценок.

Дистанционные занятия у московских школьников отменены до 11 мая, они возобновятся с 12 по 15 мая и будут идти по расписанию. Ученики 9 и 11 классов смогут удаленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Минпросвещения рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня. Сергей Собянин предлагал упростить ЕГЭ в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование.

Возможность отмены госэкзаменов из-за распространения коронавируса исключили. Основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, дополнительные ожидаются с 4 по 22 сентября. ОГЭ учащиеся будут писать в своих школах.

Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Абитуриентам будет доступна дистанционная подача документов для поступления.