Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

13:15
Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая
Столичным школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это занятия в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и оценок.
Дистанционные занятия у московских школьников отменены до 11 мая, они возобновятся с 12 по 15 мая и будут идти по расписанию. Ученики 9 и 11 классов смогут удаленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.
Минпросвещения рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня. Сергей Собянин предлагал упростить ЕГЭ в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование.
Возможность отмены госэкзаменов из-за распространения коронавируса исключили. Основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, дополнительные ожидаются с 4 по 22 сентября. ОГЭ учащиеся будут писать в своих школах.
Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Абитуриентам будет доступна дистанционная подача документов для поступления.
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