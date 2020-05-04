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Общество

13:15

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

город общество образование

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это занятия в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и оценок.

Дистанционные занятия у московских школьников отменены до 11 мая, они возобновятся с 12 по 15 мая и будут идти по расписанию. Ученики 9 и 11 классов смогут удаленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Минпросвещения рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня. Сергей Собянин предлагал упростить ЕГЭ в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование.

Возможность отмены госэкзаменов из-за распространения коронавируса исключили. Основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, дополнительные ожидаются с 4 по 22 сентября. ОГЭ учащиеся будут писать в своих школах.

Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Абитуриентам будет доступна дистанционная подача документов для поступления.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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