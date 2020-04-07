ЕГЭ в этом году отменять не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен в России отменен не будет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Экзамен начнется 8 июня, подтвердил он. Кравцов добавил, что учебный год для 11-классников могут продлить до этой даты, передает РИА Новости.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предлагал отменить ЕГЭ в 2020 году. Он объяснил, что госэкзамен уже отсрочен чуть больше чем на две недели. Однако на фоне пандемии коронавируса "ситуация может не завершиться к началу мая", считает Смолин.

Основные сроки ЕГЭ перенесли на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что дистанционный вариант сдачи не рассматривается. Он уточнил, что возможности организовать госэкзамен для всех выпускников России на дому нет из-за отсутствия таких технологий.

Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что их могут перенести на 2–4 недели в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.