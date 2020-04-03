Школы и колледжи начнут дистанционное обучение в зависимости от мер в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что школы и колледжи должны начать обучение дистанционно в зависимости от тех мер, которые приняты в конкретном регионе, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у подавляющего большинства регионов в настоящий момент есть возможность возобновить образовательный процесс в рамках принятых мер по самоизоляции.

"Образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения учащихся в своих домах. Также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс в дистанционном форме. Я знаю, что эту неделю велась большая работа по подготовке образовательного процесса в дистанционном режиме", – рассказал Глушко.

Он добавил, что в настоящий момент ведется работа по обеспечению преподавательского состава школ техникой, необходимой для организации дистанционного обучения.

Ранее Минобрнауки России порекомендовал российским вузам возобновить дистанционное обучение с 6 апреля. В ведомстве отметили, что студенты и преподаватели должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, стало известно, что вступительные экзамены в российские вузы будут перенесены.

Что касается вопросов, беспокоящих школьников, то одной из важнейших проблем стали сроки проведения ЕГЭ. Сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня соответственно. В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что невозможно обеспечить дистанционную сдачу экзаменов для всех российских выпускников.

Кроме того, министр просвещения России Сергей Кравцов затронул вопрос продления учебного года. Он подчеркнул, что данную меру предпримут в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса в стране.

2 апреля президент России Владимир Путин в своем телеобращении рассказал, что режим "длинных" выходных продлится в стране до конца апреля. Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест и доходов является безусловным приоритетом властей РФ.

С 21 марта московские школьники перешли на режим дистанционного обучения в соответствии с дополнительными мерами, введенными мэром Москвы Сергеем Собяниным. Впоследствии их распространили на все регионы России. Удаленное усвоение знаний также ввели и в российских вузах.