Рособрнадзор заявил о невозможности всем выпускникам сдать ЕГЭ на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сдачу ЕГЭ для всех выпускников в России невозможно организовать на дому из-за отсутствия подобных технологий. Об этом он заявил во время онлайн-марафона "Домашний час" в социальной сети "ВКонтакте".

"Я вот сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологий проведения дистанционного ЕГЭ на дому", – сказал Музаев.

Он добавил, что подобный опыт имеется при проведении экзамена для учеников с ограниченными возможностями. Однако в данном случае необходимо организовать на дому 750 тысяч пунктов для прохождения экзамена, а это "история неподъемная абсолютно", подчеркнул глава Рособрнадзора.

На прошлой неделе сообщалось о переносе сроков сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Перенесен и досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня.

Из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.

Для школьников и студентов введены каникулы с 30 марта по 3 апреля. Эта неделя объявлена Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы.

