Вступительные экзамены в российские вузы перенесут

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Минобрнауки РФ принято решение перенести сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
В эфире телеканала "Россия 24" он уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Фальков добавил, что прием документов организуют с помощью онлайн-технологий. Во второй половине августа министерство планирует зачислить всех поступивших, поскольку учебный год должен начаться с 1 сентября.
Министр пообещал, что ведомство не откажется от стратегии увеличения количества бюджетных мест в вузах, несмотря на изменения в экономической ситуации.
Он подчеркнул, что число выпускников школ увеличивается. "Поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических направлениях подготовки, у медиков. Но и по отдельным регионам тоже запрос достаточно большой", – объяснил Фальков.
Он напомнил, что в планах до 2024 года увеличить количество бюджетных мест в рамках национальных проектов.
Ранее Минпросвещения РФ решило перенести основные сроки ЕГЭ в России. Экзаменационный период начнется с июня.
До этого был перенесен досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля.
Основной этап ожидался в промежутке с 25 мая по 29 июня, его переносить не планировали. Дополнительный период – с 4 по 22 сентября.
Школьники страны пробудут на каникулах до 12 апреля. Информацию о досрочном завершении учебного года в министерстве просвещения опровергли. Каникулы ввели и для студентов.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.
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