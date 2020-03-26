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Общество

17:12

Министерство просвещения РФ опровергло информацию о досрочном завершении учебного года

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ опровергло появившуюся в социальных сетях информацию о досрочном завершении учебного года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", – заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве порекомендовали пользоваться только официальными источниками информации. В частности, к таковым относятся аккаунты ведомства в социальных сетях и заявления в СМИ.

Ранее в четверг, 26 марта, стало известно, что студентов российских вузов оправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса. Что касается школьников, то они будут учиться дистанционно. Учитывая необходимость самоизоляции, в Москве отменили льготный проезд для учащихся.

В дистанционном формате будут проводить даже уроки физкультуры. Их будут проводить инструкторы Центра патриотического воспитания и школьного спорта.

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