Онлайн-тренировки по физкультуре запустят для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Для школьников столицы запустят онлайн-уроки физкультуры "Здоровые каникулы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Центр патриотического воспитания и школьного спорта запускает онлайн-уроки физкультуры "Здоровые каникулы", которые помогут детям продолжать вести активный образ жизни", – говорится в сообщении.
Как уточняется, занятия будут проходить два раза в день по гибкому графику, чтобы их можно было подстроить под расписание уроков. Каждый день спортсмены центра будут выходить в прямой эфир на зарядку.
По словам директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвея Говорущенко, специалисты будут проводить зарядку для того, чтобы школьники не просто занимались спортом, а делали это правильно и безопасно.
"Наши спортсмены с большим энтузиазмом восприняли эту идею, и мы надеемся, что школьники проявят не меньшее желание проводить время с пользой для здоровья", – приводятся в материале слова Говорущенко.
Уточняется, что присоединиться к занятиям "Здоровые каникулы" можно в Instagram, а записи занятий будут опубликованы на страницах центра в социальных сетях "Вконтакте" и Facebook.
Сергей Собянин ранее сообщил, что центральные парки столицы могут закрыть из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, они привлекают много людей, поэтому необходимо обсудить график работы таких мест. В нерабочую неделю в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе тоже должны быть закрыты, добавил он.
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Столичная полиция порекомендовала гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми.
Мэр ввел домашний режим для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Нарушителей будут выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.
В столичном транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также тех людей, которых мэр призывал соблюдать режим самоизоляции.
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