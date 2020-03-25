В Госдуме предложили снизить стоимость обучения в вузах при переводе на дистанционное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В комитете Госдумы по образованию и науке считают необходимыми снизить стоимость обучения в вузах для студентов очного отделения в случае перевода их на длительное дистанционное обучение в связи с угрозой коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Олега Смолина (КПРФ).

Он пояснил, что вопрос зависит от того, насколько долго продлится дистанционное обучение. По его мнению, в случае обучения в таком формате не более трех недель снижение стоимости не совсем актуально, однако в ином случае такая постановка вопроса справедлива, считает депутат.

"Тогда это будет иметь смысл, потому что студенты очень часто платят по семестрам. Хочется надеяться, что пройдет быстрее, но сейчас просто трудно прогнозировать длительность пандемии коронавируса", – сказал Смолин, добавив, что готов обратиться с данным предложением в министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. В ведомстве подчеркнули, что данная мера поможет противодействовать распространению коронавируса.

Во ВШЭ такой режим работы продлится до конца учебного года. Студенты будут учиться с помощью онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Такой формой обучения воспользовались и другие вузы.

В Москве также не работают школы и учреждения дополнительного образования, обучение проходит также в удаленном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным на 24 марта, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.

