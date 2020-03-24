"Работаем, учим языки и знакомимся": пациенты больницы в Коммунарке – о своих буднях

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 пациентов, у которых не подтвердился коронавирус. Под наблюдением специалистов сейчас находятся 412 пациентов. А сегодня ставшую уже знаменитой больницу посетил Владимир Путин. Здесь, несмотря на изоляцию, люди стараются поддерживать друг друга и много шутят. О своих буднях в больнице Москве 24 рассказали сами пациенты.
Английский по скайпу
28-летняя Виктория оказалась в инфекционной больнице в Коммунарке 17 марта, через неделю после возвращения с французского горнолыжного курорта Куршевель. Тест, взятый в больнице, не подтвердил наличие у нее коронавируса, но девушка пока находится под присмотром врачей.
По ее словам, она не чувствует себя одиноко. "Не было ни минуты, чтобы я находилась одна. С десяти утра до семи вечера беспрерывно отвечаю на сообщения, общаюсь с родственниками, друзьями и врачами", – говорит Виктория.
При этом девушка находит время и на полезные дела. Она уже заказала пару книг, которые будет читать в больнице, а также занимается уроками английского с преподавателем по скайпу.
"Без юмора никуда"
В онлайн-общение перешла и Валерия, которая находится в этой же больнице уже восемь дней. По словам девушки, наличие коронавируса у нее не подтвердили, но она была в контакте с людьми, прибывшими из Италии.
Будучи представителем fashion-индустрии, Валерия привыкла всегда держать себя в форме и продолжает следить за собой, даже находясь на карантине. В условиях изоляции девушка скачала спортивный марафон, участники которого дополнительно общаются в группе в Telegram.
В свободное время, которого у Валерии теперь много, она занимается любимыми делами. В палате есть все необходимое для комфорта, поэтому девушка спокойно смотрит сериалы, читает книги и учит языки.
Онлайн-трансляции из больницы
На карантине по коронавирусу также оказался теле- и радиоведущий Виктор Набутов. Кажется, для него не играет роли, какие стены вокруг – студийные или больничные. Виктор продолжает трансляции в любых условиях.
Виктор тратит много времени на общение со своими подписчиками: "Я фактически работаю. Интернет работает, подавляющее большинство хорошо себя чувствует, но все ждут результатов теста", – говорит Виктор. Сам он тоже сейчас находится в режиме ожидания и обсуждает с друзьями, с которыми находился в одной компании, у кого какие симптомы и результаты.
Представители всех профессий под одной крышей
Другой пациент Андрей не мог перестроиться на карантинный режим только первые два дня. "Я пытался придумать, чем заняться, искал какие-то сайты, курсы. Появились подборки порталов, которые давали промокоды на время карантина, по ним лазить достаточно интересно", – рассказывает Андрей.
Многие пациенты продолжают работать в удаленном режиме и параллельно занимаются любимым хобби. При этом, находясь под одной крышей, они успели познакомиться и сдружиться: обмениваются информацией, подбадривают друг друга, а инициативная группа даже записала ролик с призывом оставаться в режиме самоизоляции.