Продлевать учебный год будут в зависимости от ситуации с коронавирусом – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Продление учебного года в школах зависит о того, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в России. С заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

"Это зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен", – сказал он во время запуска онлайн-марафона "Домашний час". Окончательного решения, связанного с возможностью продления учебного года, еще нет.

В России зафиксировали 2337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в столице. За весь период выписан 121 человек.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России переносит основные сроки ЕГЭ. Школьники страны пробудут на каникулах до 12 апреля.

Кроме того, вступительные экзамены в российские вузы перенесут.