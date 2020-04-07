В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в этом году.
С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе совещания думской фракции КПРФ с премьер-министром.
Он отметил, что госэкзамен уже отсрочен чуть больше, чем на две недели. Однако на фоне пандемии коронавируса "ситуация может не завершиться к началу мая".
"Поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году", – приводит слова Смолина "Интерфакс".
Учебный год в ряде школ России могут продлить до начала ЕГЭ
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что дистанционный вариант сдачи ЕГЭ не рассматривается. Он объяснил это тем, что нет возможности организовать госэкзамен для всех выпускников России на дому из-за отсутствия подобных технологий.
Из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.
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