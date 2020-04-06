ЕГЭ в 2020 году может завершиться в середине лета

18:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.
Согласно документу, экзамены выпускники начнут сдавать 8 июня. Первыми предметами будут география, литература и информатика. Экзамен по русскому состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней – 15 июня. Закончатся все экзамены 11 июля.
Ранее Минпросвещения РФ перенесло основные сроки сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Перенесен и досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня.
Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ будет проходить в обычном режиме, дистанционный вариант не рассматривается. Он объяснил это тем, что нет возможности организовать сдачу экзамена для всех выпускников России на дому из-за отсутствия подобных технологий.
Он добавил, что подобный опыт имеется только при проведении экзамена для учеников с ограниченными возможностями. А в данном случае необходимо организовать на дому 750 тысяч пунктов для прохождения экзамена, а это "история неподъемная абсолютно", подчеркнул глава Рособрнадзора.
Из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели, в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.
Российские школьники и студенты начинают дистанционное обучение
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