Выпускники 9 классов будут писать ОГЭ в своих школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году организуют на базе школ, в которых учатся экзаменуемые, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Это касается только девятиклассников, на порядок проведения ЕГЭ изменения пока не распространяются. ОГЭ в 2020 году собираются провести с 8 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Возможность отмены госэкзаменов из-за распространения коронавируса исключили. Основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, дополнительные ожидаются с 4 по 22 сентября.

Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Абитуриентам будет доступна дистанционная подача документов для поступления.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что дистанционный вариант сдачи ЕГЭ не рассматривается. Он уточнил, что возможности организовать госэкзамен для всех выпускников России на дому нет из-за отсутствия таких технологий.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что большинство вузов проведут летнюю сессию онлайн. Член комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков предложил отсрочить оплату за учебу для студентов за текущий семестр. Кроме того, он высказался за зачисление уже внесенных платежей за общежития на следующий семестр.