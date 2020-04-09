Российским вузам автоматически продлят аккредитацию, истекающую до 1 января 2021 года

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Аккредитацию вузов, которая будет заканчиваться с 15 марта 2020 года до 1 января 2021, автоматически продлят. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

"Те высшие учебные заведения, у которых срок аккредитации заканчивался после 15 марта до 1 января 2021 года, им, чтобы в первую очередь студенты-выпускники не пострадали и получили дипломы аккредитованные, автоматически аккредитация будет продлена на год", – сказал Музаев в ходе эфира портала "Будущее России. Национальные проекты".

До этого стало известно, что более 50 тысяч учителей в Москве работает с учениками дистанционно.

Недавно российским высшим учебным учреждениям рекомендовали возобновить дистанционное обучение. Педагогам советовали вести занятия удаленно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате принято решение продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.