Более 50 тысяч учителей в Москве работает с учениками дистанционно

14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 50 тысяч учителей в городе продолжает работать в дистанционном формате. Педагоги для удаленных занятий с учениками пользуются различными цифровыми платформами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия проходят по будням, на связь с учениками педагоги выходят из дома. При этом стало известно, что каждому учителю предоставили ноутбук.
"Учителя московских школ готовы и умеют пользоваться ресурсами для дистанционного обучения. Неслучайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности они показали самые высокие результаты в мире", – заявили в департаменте образования и науки.
Кроме того, помощь в организации занятий на "дистанционке" предоставляют образовательные учреждения города.
Для учебы используются "Московская электронная школа", "Российская электронная школа", "Мои достижения" и другие сервисы.
Полученные знания школьники закрепляют при помощи практических заданий. Домашние задания ученики выполняют в виде онлайн-тестов.
Отмечается, что тем, кто в период самоизоляции оказался не в городе, направляют задания по электронной почте, в СМС-сообщениях или в мессенджерах.
Ранее стало известно, что изучение искусственного интеллекта включат в школьную программу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: