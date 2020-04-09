Более 50 тысяч учителей в Москве работает с учениками дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 50 тысяч учителей в городе продолжает работать в дистанционном формате. Педагоги для удаленных занятий с учениками пользуются различными цифровыми платформами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия проходят по будням, на связь с учениками педагоги выходят из дома. При этом стало известно, что каждому учителю предоставили ноутбук.

"Учителя московских школ готовы и умеют пользоваться ресурсами для дистанционного обучения. Неслучайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности они показали самые высокие результаты в мире", – заявили в департаменте образования и науки.

Кроме того, помощь в организации занятий на "дистанционке" предоставляют образовательные учреждения города.

Для учебы используются "Московская электронная школа", "Российская электронная школа", "Мои достижения" и другие сервисы.

Полученные знания школьники закрепляют при помощи практических заданий. Домашние задания ученики выполняют в виде онлайн-тестов.

Отмечается, что тем, кто в период самоизоляции оказался не в городе, направляют задания по электронной почте, в СМС-сообщениях или в мессенджерах.

Ранее стало известно, что изучение искусственного интеллекта включат в школьную программу.